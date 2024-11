Hertha BSC ist auswärts in dieser Zweitliga-Saison noch ungeschlagen, doch Trainer Cristian Fiél plagen große Personalsorgen in der Defensive. Kann Hertha seine Serie trotzdem ausbauen?

Der Coach selbst versprühte auf der Spieltags-Pressekonferenz dennoch Optimismus: "Es ist eine herausfordernde Zeit, aber kein Grund, Alarm zu schlagen. Wir haben noch genug Jungs, auch wenn sie vielleicht lange keine Minuten bekommen haben oder auf einer Position, die sie nicht kennen, auflaufen müssen. Da gilt es, etwas zu basteln. Es hängt von uns ab, wie schwierig es wird", Cristian Fiél.

Gegner Darmstadt hat nach einem holprigen Start mittlerweile in die Spur gefunden. Die Mannschaft von Neu-Trainer Florian Kohfeldt blieb zuletzt in sechs Spielen ungeschlagen. In Fürth feierten die Lilien vergangene Woche einen 5:1-Kantersieg. Herthas neu formierte Defensive sollte also gewarnt sein.

Herthas Startelf: Ernst – Kenny, Klemens, Zeefuik – Dardai, Sessa, Thorsteinsson – Cuisance, Maza – Niederlechner, Scherhant