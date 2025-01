Zog mit den Hertha-Amateuren 1993 sensationell ins DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen ein, zu denen er ein Jahr später wechselte. Der Vize-Weltmeister von 2002, der 2004 eine CD mit drei Cover-Songs einsang ("As Long As You Love Me"(Backstreet Boys), "Hello" (Lionel Richie), "Still In Love With You" (No Angels)), engagierte sich nach der Karriere in der Vereinigung der Vertragsfußballer (VDV), deren Präsident er seit 2024 ist. Zudem stieg Ramelow in einer Firma ein, die vor allem Logen und Business-Seats in Fußball-Stadion vermittelt. Schnörkelloser Kommentar Ramelows dazu: "Auf dem Platz habe ich in Mittelfeld und Abwehr versucht, für Ordnung zu sorgen. Das gleiche mache ich jetzt im Job."