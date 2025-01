Fabian von Wachsmann: Ich beschäftige mich damit, ob man das überhaupt so sagen sollte: 'der erste Todestag'. Oder ob man nicht einfach vom Todestag sprechen sollte. Das ist ja kein Geburtstag, den man feiert. Darüber bin ich schon mehrmals gestolpert. Ansonsten guckt man raus und sieht den Schnee [das Interview wurde am Dienstag geführt; Anm. d. Red.] . Das ist genau wie vor einem Jahr: Am 16. Januar 2024 lag auch Schnee. An sich ist es natürlich schön, wenn draußen Schnee liegt. Im Moment weckt das aber eine unerfreuliche Assoziation. Das Jahr ist verdammt schnell vergangen – und trotzdem ist Kay regelmäßig da.

Wie äußert sich das?

In Erinnerungen, Träumen, Flashbacks – oder in Situationen, in denen man denkt: Darüber muss ich mal mit Kay reden. Erst kurz danach realisiert man dann, dass es so etwas nicht mehr geben wird.

Welchen Anteil hatte Hertha BSC an den Gesprächen, die Sie zu Bernsteins Lebzeiten mit ihm geführt haben?

Eine großen, weil Hertha sowohl in Kays als auch in meinem Leben eine große Rolle spielt. Kay hat den Verein immer in seinem Herzen getragen und gelebt. Er hat erst als Fan und später ehrenamtlich so viel Zeit für diesen Verein investiert – mit Choreografien, Auswärtsfahrten, Fantreffen. Das ist nochmal etwas völlig anderes, als wenn man in irgendeiner Form für den Klub arbeitet. Das war in Kays DNA so tief verwurzelt. Ich bin jetzt seit 30 Jahren für Hertha tätig und natürlich war Hertha in all der Zeit, die wir miteinander verbracht haben, auch immer ein Thema.

Wie haben Sie vor einem Jahr davon erfahren, dass Kay Bernstein gestorben ist?

Ich wurde von einem gemeinsamen Weggefährten und Freund angerufen, der mir sagte, dass er jemanden zum Reden braucht. Er hat mir dann gesagt, dass Kay gestorben ist. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das passieren könnte, also habe ich gefragt: Welcher Kay?