Die EU-Kommission hat ein Kartellverfahren gegen das deutsche Lieferdienst-Unternehmen Delivery Hero und dessen spanische Tochter Glovo eingeleitet. Die Brüsseler Wettbewerbshüter verdächtigen die beiden Unternehmen, sich "an einem Kartell in den Bereichen Online-Bestellungen und der Lieferung von Nahrungs- und Lebensmitteln und anderen Alltagsprodukten für Verbraucher beteiligt zu haben", wie es in einer am Dienstag veröffentlichten Kommissionserklärung heißt.

Delivery Hero und Glovo sind den Angaben zufolge zwei der größten Lebensmittellieferdienste in Europa. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Kommission mehrfach Büros der Unternehmen durchsuchen lassen, unter anderem am Hauptsitz von Delivery Hero in Berlin. Die Kommission begründet dies mit dem Verdacht auf illegale Absprachen zur Marktaufteilung und dem Austausch wirtschaftlich sensibler Informationen etwa zu Preisen und Vertriebsstrategien.