Nach Verlusten im vergangenen Jahr - Studio Babelsberg tauscht Vorstandschef aus - Jörg Bachmaier übernimmt

Mi 13.11.24 | 16:54 Uhr

Bild: Presse / Studio Babelsberg

Das Filmstudio Babelsberg bekommt einen neuen Vorstandschef. Der Medienmanager Jörg Bachmaier werde zum 18. November die Nachfolge von Andy Weltman übernehmen, teilte die Studio Babelsberg AG am Mittwoch mit. Seit 2022 gehört sie zur Produktionsplattform des US-Anbieters Cinespace Studios. Bachmaier habe mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führung globaler Unternehmen in der Film- und Fernsehindustrie, darunter bei Warner Bros. Entertainment, Endemol, den BBC Studios London und der ZDF Studios GmbH. Zuletzt arbeitete der studierte Jurist eigenen Angaben zufolge in Hollywood.

Fast die Hälfte der Mitarbeiter war 2023 vorübergehend in Kurzarbeit

Das renommierte Studio Babelsberg entstand vor 112 Jahren und hatte im März 2023 einen neuen US-Eigentümer bekommen: Cinespace Studios mit Hauptsitz in Chicago ist nach eigenen Angaben einer der größten Studiobetreiber weltweit. Die Gruppe gehört zum Immobilienfonds TPG Real Estate Partners. Zuletzt hatte der Standort Babelsberg große wirtschaftliche Probleme. Der monatelange Streik von Drehbuchautoren und Schauspielern in den USA führte 2023 zu einem Verlust des Studio-Konzerns von rund 3,1 Millionen Euro nach einem Gewinn von rund 2,8 Millionen Euro zuvor, wie der Geschäftsbericht zeigte [studiobabelsberg.com]. In allen Bereichen kam es 2023 zu einem starken Einbruch der Aufträge, fast die Hälfte der Mitarbeitenden musste in Kurzarbeit gehen. In einem Nachtrag gab das Unternehmen bekannt, dass es zur Absicherung eines Bankdarlehens alle Grundstücke und Gebäude verpfändet hat - mit einer Laufzeit von drei Jahren. Der US-Eigentümer schoss 6,5 Millionen Euro zu, um noch höhere Verluste zu vermeiden. Zum 31. Dezember 2023 verließen die früheren langjährigen Unternehmenschefs Charlie Woebcken und Christoph Fisser den Vorstand, laut offizieller Mitteilung "auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen".

Andy Weltman war seit 2022 Vorsitzender der Studio Babelsberg AG.

Starke internationale Konkurrenz

Im Februar 2024 hatte der britische Vorstandsvorsitzende Andy Weltman noch gesagt, "2024 scheint für Studio Babelsberg ein sehr gutes Jahr zu werden." Der Standort in Potsdam hat aber starke Konkurrenz aus anderen europäischen Ländern, insbesondere Ungarn, Polen, Tschechien, Spanien und Österreich. Er wolle die Filmstudios zu einem Import-Standort ausbauen, der internationale Produktionen anziehe und sie außerdem stärker für lokale Produktionen öffnen, sagte Andy Weltman. Neun Monate später ist er nun seinen Posten los, nach insgesamt gut zwei Jahren in dem Unternehmen. Über Weltmans Nachfolger sagte das Vorstandsmitglied Ashley Rice am Mittwoch: "Seine Ernennung fällt in eine entscheidende Zeit, in der wir uns intensiv dafür einsetzen, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als Produktionsstandort zu sichern, die Branche neu zu beleben und ein neues Kapitel in der deutschen Film- und Fernsehproduktion aufzuschlagen." Konkrete Gründe für den Wechsel des Vorstandschefs nannte Cinespace Studios nicht.