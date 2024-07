Drei Teenager-Jungs springen in ein pinkes Bällebad. Sie toben ausgelassen wie Kinder, werfen die bonbonfarbenen Bälle in die Luft - vergessen aber auch nicht, sich in Szene zu setzen und zu fotografieren. Diese kleine Reminiszenz an die Kindheit gleich am Eingang ist kein Zufall, erklärt Torsten Künstler, der Kreativdirektor von "The Wow Gallery - Selfie Museum". "Wir nennen es "Social Media Playground", denn es ist ein kreativer Spielplatz, an dem sich jeder ausprobieren kann. Unsere Zielgruppe sind vor allem Mädchen und junge Frauen zwischen 14 und 28 Jahren."

In einer Schminkecke können Haare und Make-up nachgebessert werden und dann geht es ab in eines der Sets, die von Bühnen- und Szenenbildnern aufgebaut wurden, die normalerweise für Filmproduktionen arbeiten: ein riesiger goldener Sichelmond mit Wolke, ein Spiegelkabinett oder ein 70er-Jahre-Friseur-Salon mit Trockenhauben. Sehr beliebt ist die Fotokulisse über der in Leuchtschrift "Späti" steht. Eine Art Pop-Art-Späti mit Regalen voller knallroter Kartons. An der Wand hängt ein rotes Wählscheiben-Telefon.