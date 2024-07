Hunderttausende Schüler in Berlin und Brandenburg erhalten ihre Zeugnisse

In Berlin und Brandenburg endet das Schuljahr. Weil die Zeugnisse schlecht ausfallen können, gibt es Hilfsangebote für Kinder und Eltern. Der Beginn der Sommerferien kann auch zu Verkehrsproblemen führen.

Weil das Zeugnis auch schlecht ausfallen kann, gibt es wieder Hilfsangebote für Schüler und Eltern. In Berlin sind von 10 Uhr bis 13 Uhr Sorgentelefone geschaltet. Experten beantworten Fragen und wollen möglichen Kummer wegen schlechter Noten auffangen. Laut der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie werden je nach Schulform unterschiedliche Nummern angeboten. Das Brandenburger Bildungsministerium empfiehlt, sich bei Zeugnissorgen an Lehrer, Schulpsychologen, Kinder- und Jugendnotdienste oder Familienberatungsstellen zu wenden.

Hunderttausende Schülerinnen und Schüler in Berlin und Brandenburg haben am Mittwoch ihren letzten Schultag vor dem Beginn der Sommerferien. Etwa 400.000 Kinder und Jugendliche in Berlin und 315.000 in Brandenburg werden ihre Zeugnisse bekommen und ab Nachmittag eine sechswöchige Schulpause bis Ende August machen.

In Berlin und Brandenburg beginnen am Donnerstag die Sommerferien. Auch weitere Bundesländer schalten in diesen Tagen in den Urlaubsmodus. Der Reiseverkehr und zahlreiche Baustellen können für Staus sorgen, warnt der ADAC.

Der ADAC hat für das kommende Wochenende wegen des Ferienbeginns eine sehr hohe Staugefahr für Deutschland prognostiziert. Am Wochenende befinden sich alle Bundesländer außer Bayern und Baden-Württemberg in den Sommerferien, deswegen werde der Reiseverkehr noch weiter zunehmen, wie der Automobilklub am Montag mitteilte.

Zu den schlimmsten Staustrecken in der Hauptstadtregion zählen demnach der Berliner Ring sowie die A11, A19 und A24. Die Spitzenzeiten für hohes Verkehrsaufkommen am Wochenende sind der Freitagnachmittag, der Samstagvormittag und der Sonntagnachmittag. Wer flexibel ist, sollte ruhigere Alternativrouten planen oder auf einen anderen Reisetag ausweichen, so die Empfehlung des ADAC. Dienstag bis Donnerstag seien geeignete Wochentage.