Studierende beenden Protestcamp an der FU Berlin

Fast drei Wochen haben Studierende an der Freien Universität in Dahlem gecampt und protestiert. Nun brechen sie die Zelte ab - und kritisieren, dass die Universität ihrer Forderung nach einem öffentlichen Austausch nicht nachgekommen sei.

Die Studierenden im Protestcamp an der Freien Universität Berlin brechen ihre Zelte ab. Die Leitung der Universität habe auf die Proteste und Forderungen für "eine freie Universität und ein freies Palästina" der Camp-Teilnehmer nicht reagiert, daher hätten diese beschlossen, die Zelte nach 19 Tagen abzubauen, teilten sie am Dienstag bei einer abschließenden Pressekonferenz mit. Im Anschluss zogen sie demonstrierend in Richtung Präsidium, um die Forderungen zu überreichen.