Rettungskräfte bei Einsatz in Neukölln angegriffen - Sanitäter am Kopf verletzt

Bei einem Einsatz in Berlin-Neukölln sind in der Nacht zu Mittwoch Rettungskräfte angegriffen worden. Ein Sanitäter wurde dabei am Kopf verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.

Zu dem Vorfall kam es, als ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes gegen 0.15 Uhr in die Fuldastraße ausrückte. Dort habe sich eine stark betrunkene Frau hilflos auf dem Gehweg befunden.

Nach bisherigen Ermittlungen haben sich drei anwesende Männer über die Wortwahl der Rettungskraft aufgeregt, wie der Polizeisprecher mitteilte. In der Folge kam es zu dem Streit, der gewalttätig endete.