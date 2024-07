In der Nähe des Tesla-Werks in Grünheide (Oder-Spree) soll am Mittwochnachmittag eine Weltkriegsbombe gesprengt werden. Dafür wurde am Morgen ein Sperrkreis von einem Kilometer eingerichtet. Die beiden anliegenden Landesstraßen 23 und 38 sowie der Bahnhof Fangschleuse wurden gesperrt. Auch der Busverkehr in diesem Bereich wurde in alle Fahrtrichtungen ausgesetzt, der Zugverkehr soll zeitweise eingestellt werden.

Die Bombe soll gegen 13:30 Uhr gesprengt werden. Aktuell liefen die Vorbereitungen planmäßig, sagte ein Sprecher der Gemeinde.