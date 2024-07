Grünheide - Weltkriegsbombe bei Tesla-Werk gefunden - Protestcamp muss geräumt werden

Di 23.07.24 | 11:17 Uhr

Annette Riedl/ dpa Audio: Antenne Brandenburg | 23.07.2024 | Martin Krauß | Bild: Annette Riedl/ dpa

Erneut ist eine Weltkriegsbombe am Tesla-Werk in Grünheide gefunden worden. Diese soll am Mittwoch gesprengt werden. Während die Tesla-Produktion wohl weiterlaufen kann, muss das Protestcamp der Tesla-Gegner geräumt werden.

In der Nähe des Tesla-Werks in der Gemeinde Grünheide (Oder-Spree) muss am Mittwoch erneut eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt werden. Diese sei bereits in der vergangenen Woche gefunden worden und nicht transportfähig, wie es von der Gemeindeverwaltung heißt.

Sperrkreis und Einschränkungen geplant

Den Angaben zufolge handelt es sich um eine 250 Kilogramm schwere Bombe, die in einem Waldstück nahe des Werks gefunden wurde. Aufgrund der Sprengung komme es erneut zu weitreichende Einschränkungen. So gibt es bereits ab Dienstag ein teilweises Betretungs- und Befahrungsverbot in dem betroffenen Gebiet. Am Mittwoch wird dann ab 6 Uhr morgens ein Sperrkreis eingerichtet. Ab 7 Uhr werden die beiden anliegenden Landesstraßen 23 und 38 sowie auch der Bahnhof Fangschleuse gesperrt. Auch der Busverkehr in diesem Bereich wird in alle Fahrtrichtungen ausgesetzt, wie es weiter heißt. Kann die Bombe ohne Störungen gesprengt werden, sollen die Maßnahmen ab dem Nachmittag, ab circa 15 Uhr, wieder aufgehoben werden können.

Tesla-Produktion nicht betroffen, Protestcamp muss geräumt werden

Von der geplanten Sprengung ist auch die Tesla-Fabrik betroffen. Allerdings hielten sich die Auswirkungen in Grenzen, teilte eine Sprecherin von Tesla mit. "Nach aktuellem Stand gehen wir nicht davon aus, dass die Produktion beeinträchtigt sein wird." Lediglich ein kleiner Teil des Werksgeländes sei von dem Sperrkreis betroffen. Dabei handele es sich vor allem um eine Logistikfläche und eine Abfallbehandlungsanlage, sagte die Sprecherin. "Produktionsgebäude sind von dem Sperrkreis nicht betroffen." Die vergangene Sprengung vor einigen Wochen hatte an einem Wochenende stattgefunden, an dem ohnehin die Produktion stillstand.

Größere Folgen hat der Bomben-Fund hingegen für das von Tesla-Gegnern errichtete Waldcamp, welches sich ebenfalls innerhalb des Sperrkreises befindet, wie der Leiter des Ordnungsamtes der Gemeinde Grünheide, Nico Bauermeister, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bereits seit dem Dienstagmorgen waren die Waldbesetzer aufgefordert, ihr Camp zu verlassen. Die Polizei sei aktuell im Protestcamp vor Ort, um Gespräche mit den Waldbesetzern zu führen, heißt es von der Direktion Ost gegenüber dem rbb. Die Räumung sei demnach nur temporär. Nach der Sprengung sollen die Protestierenden wieder zurückkehren dürfen.

Seit der Bebauungsplan für das sogenannte Service- und Logistikzentrum Freienbrink Nord aufgestellt wurde, suchen Spezialfirmen das Waldstück zwischen Tesla-Werk, der beiden Landesstraßen und der Bahnlinie des Regionalexpress 1 nach Kampfmittel ab. Bereits Ende Juni musste in der Gegend eine erste Weltkriegsbombe kontrolliert gesprengt werden.

