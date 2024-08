Motorradfahrer bei Unfall in Spree-Neiße lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall mit einem entgegenkommenden Auto auf der B97 im Landkreis Spree-Neiße lebensgefährlich verletzt. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, durch die Unfallfolgen verlor er einen Arm.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Autofahrer am Montagnachmittag auf der Straße bei Schenkendöbern nahe der polnischen Grenze zum Überholen eines Lastwagens ausgeschert. Dabei krachte er in das entgegenkommende Motorrad. Der Autofahrer selbst wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen rbb|24. Laut der Polizei gab es keine Hinweise darauf, dass er alkoholisiert war oder unter dem Einfluss anderer Drogen stand.