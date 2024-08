Die Insektenzählung des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) beginnt am Freitag deutschlandweit. Mit der Aktion "Insektensommer" könne vom 2. bis zum 11. August alles erfasst werden, was sechs Beine habe, sagte der Insektenexperte des Thüringer Nabu-Verbandes, Ronald Bellstedt, am Donnerstag in Jena.

Im Mittelpunkt steht die rot-schwarz gezeichnete Feuerwanze, die viele für einen Käfer halten. Mit der ersten Zählung dieser Art will der Naturschutzbund Wissen vermitteln und Menschen anregen, sich mit den unentbehrlichen Insekten zu beschäftigen, deren Bestände dramatisch zurückgegangen sind. Gezählt werden soll eine Stunde lang. Die gesammelten Daten könnten auf der Nabu-Internetseite [nabu.de] eingetragen oder per App übermittelt werden.

Alle Informationen zu der Aktion gibt es ebenfalls auf der Homepage.