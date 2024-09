Die Stadt Cottbus will fahrradfrendlicher werden und testet deshalb seit einiger Zeit neue Ideen in dem Bereich. Entlang des Cottbuser Puschkinparks ist eine Nebenstraße in eine Fahrradstraße umgewidmet worden, inklusive Vorfahrt für die Zweiräder. An mehreren großen Kreuzungen sind deutlich erkennbar rote Radspuren aufgemalt worden - und seit März wird auch ein neues Verkehrszeichen in der Cottbuser Innenstadt erprobt.

Nach Potsdam hat auch Cottbus den sogenannten Grünen Pfeil für Radfahrer eingeführt, vorerst zu Testzwecken an nur einer einzigen Kreuzung, an der Berliner Straße Ecke Bahnhofstraße/Karl-Marx-Straße. Der Pfeil für Radfahrer funktioniert genau wie sein "großes" Pendant für Autofahrer. Mit dem Grünen Pfeil können Radfahrer nach rechts abbiegen, selbst wenn die Ampel rot zeigt.

Für die Stadt läuft der Test bislang durchaus positiv, bei den Radfahrenden kommen die drei neuen Schilder allerdings eher gemischt an.