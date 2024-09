Radfahrerin bei Unfall in Schorbus gestorben

Do 26.09.24 | 13:45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Schorbus (Spree-Neiße) ist am Mittwochabend eine Frau gestorbem. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die 74-Jährige mit ihrem Fahrrad unterwegs und wurde von einem Auto erfasst.

Die Verletzungen waren den Angaben zufolge so schwer, dass die Frau noch an der Unfallstelle starb. Ein Sachverständiger der Dekra sei zur Rekonstruktion des Unfallhergangs und zur Untersuchung der Unfallursache hinzugezogen worden. Bis zum späten Abend kam es laut Polizei zu Verkehrsbeeinträchtigungen.