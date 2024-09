Asiatische Tigermücken sind auf einem Friedhof in Berlin-Pankow nachgewiesen worden. Wie die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege am Mittwoch mitteilte, handelt es sich dabei sowohl um ausgewachsene Tiere als auch um Larven.

Tigermücken-Vorkommen waren in den vergangenen Jahren mehrfach in Kleingartenanlagen in Treptow-Köpenick und Neukölln bestätigt worden. Zudem gibt es einen Verdachtsfall in Charlottenburg-Wilmersdorf.

Die Bezirksämter Mitte und Pankow beraten den betroffenen Friedhof nun zum weiteren Vorgehen und stellen Informationsmaterialien bereit. Das Bezirksamt Mitte übernimmt im Land Berlin das Tigermücken-Monitoring und berät die Bezirke bei einem Auftreten der Tigermücken.