Am Flughafen BER in Schönefeld hat es Freitagmorgen Probleme bei der Abfertigung des Gepäcks gegeben.

Die beiden Start- und Landebahnen am Flughafen Berlin-Brandenburg bekommen neue offizielle Bezeichnungen. Die Kennungen orientieren sich am Magnetfeld der Erde zwischen Nord- und Südpol. Doch der Nordpol rutscht herum.

Unabhängig davon hat es am Freitag bei der Deutschen Flugsicherung eine größere Störung gegeben. Dadurch sind nach Angaben der Behörde vor allem Wetter- und Flugplandaten ausgefallen.

In der Folge kam es bundesweit zu Problemen im Flugverkehr. Allein am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main fielen etwa 70 Flüge aus.

Wie die Flughafengesellschaft rbb24 am Freitagnachmittag mitteilte, waren am BER zwei Flüge ausgefallen, andere hatten Verspätung, insbesondere um die Mittagszeit. Die Verspätung habe bei maximal einer Stunde gelegen.