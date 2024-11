Spree-Neiße - Polizei ermittelt nach Amokdrohung gegen Oberschule in Döbern

Do 21.11.24 | 09:21 Uhr

picture alliance/Geisler-Fotopress/Sebastian Gabsch Audio: Antenne Brandenburg | 21.11.2024 | Daniel Mastow | Bild: picture alliance/Geisler-Fotopress/Sebastian Gabsch

An der Oberschule Germanus Theiss in Döbern (Spree-Neiße) ist eine Drohschrift gefunden worden. Am Mittwoch habe ein Schulmitarbeiter einen Zettel mit einem Schriftzug auf einer Toilette entdeckt, der eine Gewalttat für Donnerstag angedroht hat, teilte ein Polizeisprecher dem rbb am Donnerstag mit. Man gehe im Moment aber nicht davon aus, dass die Tat auch umgesetzt wird, hieß es weiter. "Im Rahmen der Ermittlungen, die wir gestern zusammen mit der Schule geführt haben, bleibt festzustellen, dass von keiner Ernsthaftigkeit auszugehen ist", so der Polizeisprecher.



picture alliance/dpa/J.Schröter Polizei gibt Entwarnung - Mehrere Brandenburger Schulen erhalten Bombendrohungen An mehrere Schulen in Brandenburg sind Drohmails geschickt worden. Die Polizei nahm die Drohungen ernst, konnte im Laufe des Tages aber Entwarnung geben. In der Vorwoche hatte es bereits Drohungen gegen mehrere Berliner Schulen gegeben.



Schule ist geöffnet

Am Donnerstag findet daher laut Polizei ein normaler Schulbetrieb statt. "Natürlich wird nochmal mit den Schülern gesprochen werden und auch wir unterstützen am Morgen den Schulbeginn, den Zugang zur Schule und schauen, dass alles in geregelten Bahnen abläuft", so der Sprecher. Wer das Schreiben verfasst hat, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Suche nach dem Verantwortlichen eingeleitet.

Nicht die erste Drohung gegen Schulen

Drohungen an Schulen waren in den vergangenen Monaten nicht selten. So hatten mehrere Schulen in Brandenburg Bombendrohungen per Mail zugeschickt bekommen. Die Polizei hatte die Drohungen nach eigenen Angaben ernst genommen, konnte aber auch damals Entwarnung geben.

Zuvor hatte es auch Drohungen gegen mehrere Berliner Schulen gegeben, die laut Polizei nicht ernst zu nehmen waren.