Bei Bauarbeiten in Elsterwerda ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Es handle sich um eine ungefähr 250 Kilogramm schwere, amerikanische Fliegerbombe im Ortsteil Biehla, teilte die Stadt (Landkreis Elbe-Elster) am Montagabend mit. Die Entschärfung sei für Mittwoch (6. November) geplant. Dafür sei notwendig, alle Bewohner in einem Radius von 1.000 Metern um den Fundort bis Mittwochmorgen um 8.00 Uhr zu evakuieren.



Welche Straßen und Gebiete von der Evakuierung betroffen sind, will die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilen, heißt es in einer Mitteilung.