Die monatelange Suche nach Kampfmitteln rund um das Tesla-Werk in Grünheide (Oder-Spree) ist nahezu abgeschlossen. Das teilte ein Sprecher des Brandenburger Innenministeriums rbb|24 am Freitag mit. Es müssten auf den letzten Hektar noch Müllvergrabungen auf eine mögliche Gefahr hin untersucht werden, was sich als arbeitsintensiv herausstelle, so der Sprecher.

Es wurden demnach seit Juni bereits 86 Hektar nach Munition und alten Waffen sondiert. Dabei wurden den Angaben des Innenministeriums zufolge insgesamt 1.578 Kampfmittel gefunden. Darunter waren auch zwei 250-Kilo-Blindgänger englischer Herkunft aus dem Zweiten Weltkrieg, die vor Ort gesprengt werden mussten.

Außerdem fanden die vom Landesbetrieb Forst beauftragten Spezialfirmen bei ihrer Suche Handwaffenmunition, Waffenteile, Nahkampfmittel, Granaten und eine Panzerfaust. "Die Funde werden bzw. wurden unmittelbar nach ihrer Bergung abtransportiert, zentral gesammelt und wöchentlich vernichtet", sagte der Sprecher.