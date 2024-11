Die Berliner Polizei warnt zurzeit vor Anrufen durch falsche Polizisten. In den vergangenen Wochen wurde eine deutliche Zunahme von Betrugsfällen registriert, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Die Schadenssummen lagen demnach bei mehreren Hunderttausend Euro.

Eine 91-jährige Frau in Berlin-Wedding konnte der Betrugsmasche am Mittwochabend nur knapp entgehen. Laut Polizei rief ein unbekannter Mann die Seniorin gegen 18 Uhr auf ihrem Festnetzanschluss an. Er habe sich als Polizeibeamter ausgegeben und behauptet, dass es derzeit zu mehreren Einbrüchen in der Nachbarschaft kommen würde.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs forderte er sie demnach auf, ihre Wertsachen und ihr Bargeld zusammenzusuchen und einem Polizisten in Zivil zu übergeben, der es in Sicherheit bringe. Einige Zeit später sei ein Unbekannter an der Wohnungstür der Seniorin erschienen. Weil die 91-Jährige jedoch laut gerufen habe, sei ein Nachbar auf das Geschehen aufmerksam geworden. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin ohne Beute.