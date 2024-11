Stärkste Kraft in Thüringen, zweitstärkste in Brandenburg und Sachsen: Die AfD war bei den drei Landtagswahlen im Herbst im Osten Deutschlands äußerst erfolgreich. Oft wird ihre gefühlte Dominanz im Netz als Grund für die Erfolge genannt. Allerdings werde ihre Stärke in den sozialen Medien überschätzt - zu dem Ergebnis kommt jedenfalls die Untersuchung "Social-Media-Partei AfD?" der Otto-Brenner-Stiftung [otto-brenner-stiftung.de] der Wissenschaftsstiftung der Gewerkschaft IG Metall, die am Dienstag erschienen ist. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen vor allem eins: große regionale Unterschiede im Online-Wahlkampf.

Der jüngste AfD-Wahlerfolg wird auch darauf zurückgeführt, dass sie auf Tiktok junge Menschen für sich gewann. Der Soziologe Özgür Özvatan erklärt, was die AfD im Netz anders macht - und wie sie schon in Parlamentsreden die sozialen Medien mitdenkt.

In Brandenburg soll die AfD im digitalen Raum am "agilsten" gehandelt und am meisten Arbeit in ihre Relevanz in sozialen Medien investiert haben, "beginnend mit der Präsenz auf Tiktok und den Investments für digitale Wahlwerbung auf Facebook und Instagram", schreiben die Autoren im Fazit des Arbeitspapiers.

So hat die AfD laut Analyse bis zu 60.000 Euro für Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram in Brandenburg investiert, in Sachsen waren es bis zu 40.000 Euro. Die AfD in Thüringen gab laut der Untersuchung kaum Geld für Werbeanzeigen aus. Die genaue Summe der Ausgaben sei laut Autoren nicht einsehbar, da das Unternehmen Meta nur sogenannte Betragsintervalle angibt.

Die Ausgaben der Landesverbände spiegeln sich auch in der Reichweite der jeweiligen Werbeanzeigen wider. Die AfD Brandenburg erreichte mit ihren Werbeanzeigen im Wahlkampf knapp vier Millionen Wiedergaben, in Sachsen waren es etwas mehr als 2,5 Millionen. In Thüringen nur wenige Hunderttausend.

Zum Vergleich: Die CDU gab in Brandenburg von allen Parteien am meisten Geld für Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram aus, laut der Autoren zwischen etwa 80.000 und 120.000 Euro. Damit generierte die Partei fast 15 Millionen Wiedergaben - also etwa drei Mal so viele wie die AfD. Auch SPD und Freie Wähler haben in Brandenburg nicht nur mehr für Werbeanzeigen ausgegeben, sondern auch mehr Reichweite erzielt.