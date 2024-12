Shirin David tritt am Brandenburger Tor auf

Silvesterparty in Berlin

Die Hamburger Musikerin Shirin David wird als Haupt-Act auf der Silvester-Party am Brandenburger Tor auftreten. Das haben die Veranstalter dem rbb am Montag bestätigt. Zunächst hatte darüber die "B.Z." berichtet.



Die 29-Jährige hatte in diesem Sommer mit ihrem Song "Bauch Beine Po" die Spitze der deutschen Single-Charts erreicht - für sie war das der siebte Nummer-eins-Hit als Interpretin.

"Ich freue mich unglaublich auf Celebrate at the Gate: Selbst wenn’s schneien sollte, werden wir es zum Jahreswechsel richtig krachen lassen", zitiert die "B.Z." die Rapperin. Neben ihr treten am Brandenburger Tor u.a. noch Esther Graf, Tom Gregory, YouNotUs und André Schnura auf.