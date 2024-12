Hotte Berlin Donnerstag, 05.12.2024 | 20:22 Uhr

Das war mir schon damals klar, das sich in dem Zusammenhang einige kriminell bereichern werden. Ich brauchte kurzfristig einen Test mit Zertifikat. Auf einem Parkplatz eines Baumarktes bot man ohne Wartezeit einen an. Innerhalb von 10min. hatte ich den Negativtest in Händen. Zwei Wochen später warb ein Späti mit einem Test innerhalb 5 Minuten in Friedrichshain. Ich hoffe das diesen Kriminellen die gerechte Strafe ereilt. Denn andere Testzentren arbeiteten schließlich ehrlich und akkurat.