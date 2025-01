Nach Angriffen auf Polizisten und Krawallen in der Silvesternacht sind nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft gegen zwei junge Männer Haftbefehle erlassen worden. Es handelt sich demnach um einen 20- und einen 17-Jährigen, die in Neukölln beziehungsweise am Alexanderplatz mit Feuerwerk hantiert und randaliert haben sollen.

Der 20-Jährige ist in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Er soll erst am Kottbusser Damm Autos mit Feuerwerk beschossen haben, dann am Maybachufer gemeinsam mit anderen unter anderem Müllcontainer angezündet und dann mit einer Feuerwerkbatterie nach Polizisten geworfen haben. Er sei der Polizei wegen anderer Straftaten bekannt, so der Sprecher.