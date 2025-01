Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, konnte ein 53-jähriger Tatverdächtiger am Donnerstagabend im Stadtteil Wedding gefasst werden. Ein 24-Jähriger sei bereits am 20. Dezember in Neukölln festgenommen worden. Gegen sie wurden Haftbefehle wegen versuchten Totschlags sowie Anstiftung zum Totschlag in Vollzug gesetzt.

Ihnen wird vorgeworfen, am 8. Dezember in einer Bar in der Duisburger Straße mehrfach auf den 27-Jährigen geschossen und ihn schwer am Oberschenkel verletzt zu haben. Die beiden Männer hätten ihr Opfer stark blutend in der Bar zurückgelassen und dabei in Kauf genommen, dass der 27-Jährige stirbt.

Anwohner hatten die Polizei alarmiert. Der Angeschossene wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hintergrund der Tat ist nach bisherigen Ermittlungen, dass der 53-Jährige den Geschädigten für den Tod seines Bruders verantwortlich macht. Darüber soll es zum Streit gekommen sein.