Do 02.01.25 | 16:34 Uhr

Im Elbe-Elster-Kreis sind seit dem Jahreswechsel auch Notfallkrankenwagen unterwegs. Die neuen Krankenwagen kommen immer dann zum Einsatz, wenn es nicht um lebensgefährliche Fälle geht - beispielsweise bei einem unkomplizierten Sturz, bei dem nur eine Wunde versorgt werden muss.

In einem Notfallkrankenwagen muss kein Arzt sitzen. In der Regel sind zwei Rettungssanitäter an Bord. Sie können Patienten auch ins Krankenhaus bringen. Dadurch stehen währenddessen Einsatzfahrzeuge mit Ärzten für wirklich lebensgefährliche Notfälle zur Verfügung.