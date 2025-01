Bundesweite IT-Probleme an Flughäfen - Wartezeiten auch am BER

Bundesweit gibt es an zahlreichen Flughäfen Probleme bei der Passkontrolle, unter anderem am BER. Grund ist ein IT-Ausfall bei der Bundespolizei. Betroffen sind offenbar vor allem Passagiere, die aus Ländern außerhalb der EU einreisen.

Das für die automatische Einreise zuständige IT-System funktioniere derzeit nicht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Grenzkontrollen verzögerten sich und verschiedene Tätigkeiten müssten händisch erledigt werden. Zunächst hatte die " Bild " berichtet. Aus Kreisen der Bundespolizei hieß es auf rbb-Anfrage, dass Techniker an der Lösung arbeiten.

Ein Technikausfall bei der Bundespolizei verursacht zurzeit an großen deutschen Flughäfen Probleme bei der Abwicklung von Einreisen.

Betroffen ist auch der Flughafen BER in Schönefeld. "Es kommt punktuell zu längeren Wartezeiten bei der Einreise aus dem Nicht-Schengen-Bereich, aber es gibt keinen Einreisestopp", sagte eine Flughafen-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Auch eine Sprecherin der Bundespolizei Berlin-Brandenburg bestätigte, dass es eine entsprechende technische Störung gebe und in der Folge Verzögerungen bei der Einreise am BER.

Der WDR berichtet, dass die Passagiere am Flughafen Düsseldorf schon seit Stunden warten. Einige ankommende Passagiere müssen demnach vorerst im Flugzeug bleiben.

Vom Flughafen Frankfurt hieß es, es komme vereinzelt zu längeren Wartezeiten bei der Einreise. Der Flugbetrieb laufe aber normal, so der Flughafenbetreiber Fraport.