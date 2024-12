+++ Weitere Straßensperrungen am Brandenburger Tor +++ Hohe Feinstaubbelastung in der Lausitz +++

2024 macht sich vom Acker - 2025 steht in den Startlöchern. So ist die Lage kurz vor dem Jahreswechsel in Berlin und Brandenburg. Ein Silvester-Liveticker.

Das traditionsreiche Rennen mit Start und Ziel am Berliner Mommsenstadion erlebte in diesem Jahr seine 47. Auflage.

Johannes Motschmann hat den Berliner Silvesterlauf gewonnen. Der 30-Jährige vom Marathon-Team Berlin absolvierte die 10,2 Kilometer lange Strecke durch den Grunewald in 31:32 Minuten. Schnellste Läuferin war Leandra Lorenz vom Berlin Track Club in 37:00 Minuten. Auf der 6,3-Kilometer-Distanz durch den Stadtteil Westend setzten sich Jakob Schmalz und Olga Suckau durch.

In der Nacht vor Silvester wurden an mehreren Orten in Berlin illegal Böller und Raketen gezündet, vor allem in Neukölln und in Schöneberg, Autos wurden gezielt beschossen. Die Polizei nahm dutzende Personen vorübergehend fest.

Notfälle passieren auch an den Feiertagen. Doch wen kann man wie alarmieren? Feuer, Unfälle, psychische Krisen und erkrankte Tiere - auch Silvester und Neujahr sind die Notrufnummern in Berlin und Brandenburg durchgehend besetzt. Ein Überblick.

"Je mehr Feinstaub in die Luft geht, desto mehr Nebel gibt es", sagte Kirchhübel der DPA. Dieser Feinstaub könne eine Gesundheitsbelastung werden. "Die Luft wird deutlich schlechter werden." Das sei auch am Schwefelgeruch zu merken. Menschen mit Atemwegsproblemen sollten sich überlegen, ob sie rausgehen.

Eine besondere Gesundheitsbelastung durch Feinstaub erwartet Meteorologe Lars Kirchhübel vom Deutschen Wetterdienst unter anderem in der Lausitz. Dort herrsche in der Silvesternacht Hochnebel, der durch den Feinstaub des Feuerwerks verstärkt werde.

Seit Dienstagmorgen sind der Große Stern sowie die zuführenden Straßen gesperrt . Am Silvesterabend werden am Brandenburger Tor tausende Gäste erwartet, um ins neue Jahr feiern. Unter anderem soll dort Shirin David auftreten.

Bereits im Vorfeld des Jahreswechsels ist die Berliner Polizei wegen Kleinstbränden und Verstößen gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz im Einsatz. In der Nacht zu Dienstag habe die Polizei über 50 Personen festgesetzt und etwa 30 Ordnungswidrigkeiten und Strafanzeigen geschrieben, wie die Polizei am Dienstagmittag auf X mitgeteilt hat. Unter anderem seien Pyrotechnik und Schreckschusswaffen beschlagnahmt worden. Außerdem hat die Polizei nach eigenen Angaben etwa drei Tonnen Feuerwerk in einem Geschäft gefunden, das keine Erlaubnis hatte, die Ware zu verkaufen. Eine gesamte Bilanz zum Einsatz rund um den Jahreswechsel hat die Polizei für Mittwoch angekündigt.

Mit einem Großaufgebot von insgesamt mehr als 5.000 Kräften sind Berliner Polizei und Feuerwehr in der anstehenden Silvester nacht im Einsatz. Laut Landesbranddirektor Karsten Homrighausen sind rund 1.500 Feuerwehrleute in der Nacht unterwegs, unterstützt durch rund 550 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks und privater Rettungsdienste.

Um Krawalle in der Stadt und Angriffe auf Rettungskräfte nach Möglichkeit zu verhindern, setzt die Polizei beim Jahreswechsel weitestgehend auf das Konzept vom vergangenen Jahr. Sie hat für die Nacht zum 1. Januar drei Brennpunktbereiche definiert, wo aufgrund der Erfahrungen mit Exzessen und Straftaten zu rechnen ist. In dem Bereich werden Rettungskräfte von Polizisten begleitet. In den Feuerwachen kommt zudem an Silvester und Neujahr wieder eine interaktive Digitalkarte zum Einsatz, auf der in Echtzeit jeder gemeldete Übergriff angezeigt wird, um schnell Verstärkung entsenden zu können.

Zudem werden wie im Vorjahr am Alexanderplatz, im Schöneberger Steinmetz-Kiez und in Teilen der Sonnenallee nebst Nebenstraßen in Neukölln erneut Böllerverbotszonen eingerichtet. Böller und Raketen dürfen hier nicht gezündet werden, erlaubt ist allenfalls Material wie Knallerbsen oder Wunderkerzen. Gleiches gilt für den Bereich der kommerziellen Silvesterparty "Celebrate at the Gate" am Brandenburger Tor, die von einer großflächigen Waffenverbotszone umgeben sein wird.