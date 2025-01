rbb: Herr Kasch, fangen wir mal mit den Kugelbomben an. Da ist nicht nur eine in Schöneberg explodiert, sondern auch in einer Menschenmenge in Tegel. Acht Menschen wurden dabei verletzt, zwei lebensbedrohlich. In Brandenburg ist ein Mensch gestorben. Was unterscheidet diese Böller von anderen?

Vinzenz Kasch: Also das ist natürlich kein zugelassenes Feuerwerk für jedermann. Diese Bomben haben tatsächlich eine sehr hohe Kraft, sehr hohe Energie. Die sind dafür gedacht, weit oben in den Himmel tolle Lichteffekte zu machen. Wenn die am Boden explodieren, dann haben die genauso eine Kraft wie wir das hier sehen. Menschen werden schwer verletzt oder es gehen noch in weiter Entfernung Scheiben zu Bruch.