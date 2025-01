Tim Florian Horn, Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin, zeigte sich erfreut. "In Berlin haben wir mit der Archenhold-Sternwarte, dem Planetarium am Insulaner, der Wilhelm-Förster-Sternwarte und dem Zeiss-Großplanetarium gleich mehrere lebendige Denkmale der astronomischen Wissenschaft von der Kaiserzeit bis in die 1980er Jahre. Hier kann man der Geschichte und der Zukunft der Astronomie hautnah begegnen", teilte er mit.

Erst im Herbst vergangenen Jahres hatte das Berliner Landesdenkmalamt andere in den 1980er Jahren errichtete DDR-Bauten unter Denkmalschutz gestellt: Plattenbauten in der in der Spandauer Vorstadt in Berlin-Mitte.



In den 1980er Jahren sei die behutsame Erneuerung der historischen Stadt international zum Leitbild einer neuen Bau- und Planungspraxis geworden, erklärte dazu der Direktor des Landesdenkmalamts Berlin, Christoph Rauhut: "Nur in Berlin haben wir das große Glück, dass sich herausragende Bauprojekte aus Ost und West an einem Ort erhalten haben." Dieses gemeinsame Erbe zu erhalten und zu vermitteln, sei eine besondere Aufgabe und Verantwortung.