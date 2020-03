Die Berliner Krankenhausgesellschaft hat sich angesichts der Corona-Krise einen Appell an die Bevölkerung gerichtet: Man suche dringend medizinisches Personal, um die Versorgung von Covid-Patienten zu gewährleisten. Auch die Pflegeeinrichtungen müssten personell unterstützt werden, um die Bewohner sicher betreuen zu können, hieß es in einer Mitteilung des Verbands am Donnerstag.

"Wir rufen alle Berlinerinnen und Berliner mit einer medizinischen Ausbildung auf, sich an Einrichtungen (die zu ihrem Qualifikationsprofil passen) zu wenden", teilte eine Sprecherin der Krankenhausgesellschaft mit. "Bitte senden Sie per E-Mail alle wesentlichen Daten - Name, Geburtsdatum, Anschrift, Qualifikation und Berufserfahrung – an Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen bzw. an die dortige Personalabteilung."