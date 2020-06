In einem Wohnblock in Berlin-Neukölln wurden mehrere Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Hunderte Menschen stehen nun unter Quarantäne. Wie sich die Infektionen ausgebreitet haben, kann nicht mehr nachvollzogen werden.

Betroffen seien mehrere Aufgänge des Wohnblocks in der Harzer, Ecke Treptower Straße. Bisher wurden 52 dort lebende Personen positiv auf das Coronavirus getestet, so Liecke. Die Infektionszahl stammt allerdings vom Freitag. Man warte auf weitere Laborergebnisse, außerdem sollen im Laufe der Woche die Bewohner der betroffenen Blockteile durchgetestet werden. Die Zahl der positiven Fälle könnte sich also noch erhöhen. Für die Tests sind sechs mobile Teams in Neukölln im Einsatz. Eine infizierte Person, der Pfarrer einer Pfingstgemeinde, müsse stationär im Krankenhaus behandelt werden, sagte Liecke.

Allerdings gebe es die Vermutung, dass über den Pfarrer der Gemeinde auch in anderen Bezirken Berlins Infektionen ausgelöst wurden, jedoch nicht im gleichen Umfang wie in Neukölln. "Ich will nicht ausschließen, dass es Verbindungen gibt durch Menschen, die sich kennen", so Liecke. Aber ob es tatsächlich so sei, könne man nicht sagen. Laut Liecke ist am Montagnachmittag ein Gespräch mit dem Senat und den Amtsärzten geplant, bei dem die weitere Vorgehensweise besprochen werden soll.