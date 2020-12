So voll wird es in der Bahn und auf der Straße

Freie Parkplätze und leere U-Bahnen, so erlebten die, die zu Hause geblieben waren, in den vergangenen Jahren die Weihnachtstage in Berlin. Der ausdrückliche Appell der Politik in diesem Jahr heißt, zu Hause bleiben und nicht verreisen. rbb|24 hat bei Verkehrsunternehmen nachgefragt, wie die Buchungszahlen um die Weihnachtsfeiertage im Vergleich zu den Vorjahren aussehen.