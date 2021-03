In Berlin kommt der Impfstoff von Astrazeneca vorerst nicht mehr zum Einsatz. Das teilte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag mit. "Wir haben das Impfen mit Astrazeneca in Berlin gestoppt", sagte Kalayci. "Der Betrieb in den Impfzentren in Tegel und Tempelhof ist eingestellt."

Die Gesundheitsverwaltung teilte mit, sie folge mit der Aussetzung des Impfstoffs der Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI). Grund für die Empfehlung des PEI seien "auffällige Häufungen einer speziellen Form von sehr seltenen Hirnvenen-Thrombosen (Sinusvenenthrombose) in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) und Blutungen in zeitlicher Nähe zu Impfungen mit dem COVID-19-Impfstoff Astrazeneca". Die Impfungen bleiben den Angaben zufolge mindestens bis zum Abschluss einer Bewertung durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) ausgesetzt.

"Auch die Krankenhäuser stellen die Impfungen der Mitarbeiter mit Astrazenca zunächst ein", sagte Kalayci. Das Pilotprojekt zum Impfen bei den niedergelassenen Ärzten, bei dem mit dem Astrazenca-Präparat gearbeitet wurde, werde ebenfalls gestoppt. In Tegel und Tempelhof kam ausschließlich der Astrazeneca-Impfstoff zum Einsatz. In den übrigen vier Berliner Impfzentren werden die Präparate von Moderna und Biontech-Pfizer genutzt.

In Berlin kam in den Impfzentren im Terminal C des ehemaligen Flughafens Tegel und im Hangar 4 des ehemaligen Flughafens Tempelhof ausschließlich der Astrazeneca-Impfstoff zum Einsatz. In den übrigen vier Berliner Impfzentren werden die Präparate von Moderna und Biontech-Pfizer genutzt. Am früheren Flughafen in Tempelhof wurden pro Nachmittag zuletzt 200 Dosen verimpft. Geplant war ursrpünglich, dass der Impfbetrieb im Flughafengebäude am 22. März ausgeweitet wird.

In Brandenburg hatte diese Meldung das bislang vergleichsweise gemächliche Impf-Tempo in vorangebracht: Ab dem 10. März sollten in den elf landesweiten Zentren an jedem Werktag vier Stunden länger geimpft werden - und auch am Samstag.