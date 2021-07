Reges Interesse an Spontan-Impfungen in Berliner Impfzentren

Eine Corona-Impfung ganz spontan und ohne Termin - am Freitag ist ein entsprechendes Angebot in drei Berliner Impfzentren gestartet. Die Gesundheitssenatorin äußert sich zufrieden, sieht aber noch Luft nach oben.

Die Spontan-Impfungen gegen Corona in drei Berliner Impfzentren sind zum Auftakt am Freitag auf reges Interesse gestoßen. Nach Angaben der Gesundheitsverwaltung holten sich allein in der ersten Stunde 330 Menschen ohne Termin ihre Impfung ab.

Im Erika-Heß-Eisstadion in Wedding bildete sich zum Start eine längere Schlange, die sich aber recht schnell verkleinerte. Sowohl Menschen mit Impftermin als auch solche ohne, an die sich das Angebot speziell richtete, bekamen recht zügig ihre Spritzen, berichteten mehrere von ihnen. Im Impfzentrum Messe hielt sich nach rbb-Beobachtungen am Freitagnachmittag der Andrang in Grenzen. Innerhalb der ersten Stunde des neuen Impfangebots wurden dort 160 Impfwillige gezählt.