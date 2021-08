Die langen Nächte des Impfens in der Arena in Treptow können am Montag, am Mittwoch und am Freitag wie geplant stattfinden. Das hat das Deutsche Rote Kreuz versichert, nachdem mehrere Beschäftigte des Impfzentrums positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. DRK-Sprecherin Regina Kneiding sagte gegenüber dem rbb, den Sonder-Impfaktionen mit DJs, Musik und Clubatmosphäre stehe nichts im Weg. An den drei Abenden würden nur Beschäftigte eingesetzt, die einen negativen PCR-Test vorweisen können.