So weit so klar. Doch rund um den Weg hin zu diesem Ziel, das oft als "Herdenimmunität" bezeichnet wird, gibt es einige Fragen. rbb|24 versucht, die wichtigsten Antworten zu beantworten.

Ohne Maske, ohne Abstand, ohne Sorgen – darauf hoffen alle seit etwa anderthalb Jahren Pandemie. Dazu muss die Bevölkerung weitestgehend immun werden gegen das Coronavirus in seinen verschiedenen Varianten. Zum einen, weil dann weniger Menschen schwer erkranken. Und zum anderen, weil immune Menschen das Virus wohl nicht in gleichem Maße weiterverbreiten wie diejenigen, die gar keine Immunität haben.

Mit Herdenimmunität wird der Zustand bezeichnet, bei dem ein so großer Teil der Bevölkerung durch Impfung oder durch vorheriges Durchleben einer Erkrankung immun ist, dass auch der nicht-immune Teil der Bevölkerung relativ gut geschützt ist. Sprich es kommt zwar durchaus zu einzelnen Erkrankungen, aber eben nicht zu ganzen Infektionsketten und Ausbrüchen. Wie hoch der Anteil an immunen Menschen in der Bevölkerung sein muss, damit die Herdenimmunität besteht, hängt auch davon ab, wie ansteckend eine Krankheit ist.

Bei der ursprünglichen Variante des Coronavirus, dem sogenannten Wildtyp, ging man davon aus, dass dieser Wert ungefähr 75 Prozent beträgt, weil ein Infizierter im Schnitt drei bis vier Menschen angesteckt hat. Diese Zahl schien auch lange davon gedeckt, dass im brasilianischen Manaus ungefähr ab diesem Wert an Infizierten die Zahl der Neuinfektionen langsam abnahm [sciencemag.com] . Dann jedoch begannen die Infektionszahlen in Manaus wieder zu steigen.

Tatsächlich ist die aktuelle Durchimpfungsquote unterhalb der 75 Prozent, die beim Wildtyp des Coronavirus angebracht gewesen wären und nochmal deutlich weniger als das, was man bräuchte, um die Delta-Variante in Schach zu halten. "Wenn Sie Herdenimmunität definieren als den Zustand, wenn wir das Infektionsgeschehen quasi komplett unterbinden, das werden wir nicht erreichen", sagt Leif Erik Sander, Immunologe an der Berliner Charité.

Carsten Watzl, Immunologe am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund, betont zudem, dass selbst eine Quote näher an der Herdenimmunität erheblich helfe. "Je höher der Anteil der Immunen, desto milder wird die nächste Welle verlaufen und desto entspannter bleibt die Situation auf den Intensivstationen", sagt er. Das unterstreichen auch Modellierungen des Robert-Koch-Instituts [rki.de] , die zeigen, dass das Steigern der Impfquote von 65 auf 75 Prozent bei den Erwachsenen wohl die Zahl der Intensivpatienten am höchsten Punkt halbieren würde.

Man könne aber immerhin einen Zustand erreichen, in dem kaum noch schwere Verläufe und Todesfälle auftauchen würden, sagt Sander. Tatsächlich sieht es auch so aus, als wäre man auf einem guten Weg dorthin. Die Biostatisikerin Ursula Berger von der Ludwig-Maximilians-Universität München sagt: "Wenn man sich die Entwicklungen der Todeszahlen und der Einweisungen auf die Intensivstationen anschaut und mit den Melde-Inzidenzen vergleicht, da hat sich etwas entkoppelt. Obwohl die Inzidenzen schon seit einer Weile steigen, gehen die Todeszahlen eben weiter runter und auch die Zahl der Fälle auf Intensivstationen stagniert. Das ist ganz anders als in der zweiten Welle rund um Weihnachten."

Und was ist mit den älteren Geimpften, sollten die nochmal geimpft werden? Oder sogar alle?

Mehrere Studien, darunter auch zwei von Charité-Forscher Sander [cdc.gov], zeigen: Der Immunschutz bei Älteren setzt erst mit der zweiten Impfung wirklich ein und fällt wohl auch dann schwächer aus. Sprich bei diesen Menschen kann es auch eher zu Durchbruchsinfektionen kommen. Trotzdem gibt es gute Nachrichten: Die Infektionen, die trotz Impfung passieren, würden "klinisch meist harmlos verlaufen", so Sander. Außerdem gehe er davon aus, dass selbst bei den Betagteren der Immunschutz zwei Wochen nach der Zweitimpfung definitiv aufgebaut sein sollte, also die Frist, die aktuell auch für den Impfnachweis entscheidend ist. Bleibt nur eine Frage: Wie lange hält der Immunschutz an?



Geht man davon aus, dass bei Menschen über 80 Jahre von vornherein der Immunschutz weniger stark ausgeprägt ist, könnte eine Drittimpfung tatsächlich dafür sorgen, dass das Immunsystem nochmal angeregt wird. Für sie könnte also so eine weitere Impfung wirklich Sinn machen. Gleichzeitig gibt Sander aber zu Bedenken, dass nach wie vor eine Impfung für Menschen, die gar keine Form von Schutz haben, immer noch wichtiger sei als eine Drittimpfung bei den Älteren. Das gelte zum einen für die jüngeren Menschen hierzulande, denn auch 35-Jährige könnten schwer erkranken, wenn auch seltener. Das sehe er selbst auf seiner Station in der Charité.

Zum anderen fehle es in anderen Teilen der Welt nach wie vor an Impfstoff. "Das ist doppelt hart, denn das sind Länder, wo die medizinische Versorgung schlechter ist und wir reden eben von vulnerablen Personen, die bei uns längst geimpft wären. Also zum Beispiel weite Teile von Afrika, Südamerika oder auch Südostasien", sagt Sander. Auch vor diesem Hintergrund rief die Weltgesundheitsorganisation WHO dazu auf, Drittimpfungen zurück zu stellen und erst einmal Unversorgte zu impfen [reuters.com].