Schwere Verläufe, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, kommen laut einer RKI-Erhebung mit Daten bis Juni bei Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahren in etwa 1 Prozent der Fälle vor [rki.de] und bei Säuglingen unter einem Jahr in etwa 2 Prozent der Fälle vor.

Wichtig ist dabei zu beachten, dass diese Komplikation extrem selten ist und die israelischen Daten aufgrund der kleineren Größe der Bevölkerung potenziell größeren Schwankungen unterliegen können als die amerikanischen. So oder so deutet aber einiges darauf hin, dass die sehr seltene Erkrankung bei der Impfung tendenziell seltener auftritt als bei der Infektion.

Der Charité-Impfstoffforscher Leif Erik Sander fasste die Abwägung aus seiner Sicht vor einigen Tagen wie folgt zusammen: "Unterm Strich würde ich darum lieber dieses gut abzuschätzende, sehr kleine und auch gut zu beobachtende Risiko der Impfung eingehen als alle möglichen Folgen von Covid-19 bei Kindern."

Was alle anderen potenziellen Nebenwirkungen angeht, sei zudem darauf verwiesen, dass es noch viel seltener bei Impfstoffen zu Langzeitnebenwirkungen kommt, die sich aber anfangs nicht abzeichnen und erst verspätet auftreten. "In der Regel taucht der Großteil der Nebenwirkungen bei Impfungen eher zeitnah im Anschluss an die Impfung auf", sagte Carlos A. Guzmán, Impfstoffforscher am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig schon im letzten Jahr zu rbb|24.