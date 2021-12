Die Corona-Impfungen von Fünf- bis Elfjährigen sollen heute auch in Berlin starten - in Impfzentren, aber auch an zwölf Schulen. Kinder müssen bei der Impfung durch eine erziehungsberechtigte Person begleitet werden.

In Berlin starten am Mittwoch die Corona-Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Sie sollen nach Angaben der Senatsverwaltung für Gesundheit nicht nur in den Impfzentren, sondern auch an einzelnen Schulen möglich sein.

In den Impfzentren Messe und Tegel sind gesonderte Kinderimpfkabinen vorgesehen, im neuen erst von Mittwoch an geöffneten Impfzentrum ICC ebenfalls. Impfstart am Mittwoch ist der Gesundheitsverwaltung zufolge um 12 Uhr. Ab Donnerstag sind die Corona-Impfzentren täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.