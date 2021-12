Ab Mittwoch sollen in Berlin Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft werden, so der Plan von Gesundheitssenatorin Kalayci. Doch es drohen Organisationschaos und Ärger bei Eltern. Von Tobias Schmutzler, Hannah Grünewald und Agnes Sundermeyer

Zwölf Schulen, jeweils eine pro Bezirk: Als wir am Montagnachmittag auf der Berliner Impf-Hotline anrufen, sind wir überrascht. Bereitwillig liest uns der hilfsbereite Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung eine Liste an Grundschulen vor, die ihm offenbar schriftlich vorliegt. An den zwölf Standorten, die er nennt, sollen ab Mittwoch Fünf- bis Elfjährige in Berlin geimpft werden . Für Mittwoch, 12:30 Uhr, bietet uns der Hotline-Mitarbeiter auch direkt einen Erstimpfungstermin in Wilmersdorf an.

Kinder-Impfungen in Berlin sollen am 15. Dezember beginnen

"Sobald der Impfstoff da ist, impfen wir." Mit diesem Satz hat die Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) vor gut einer Woche die Maschine in Gang gesetzt. Eine wichtige Rolle spielen dabei die für Bildung zuständigen Stadträte in den Bezirken – eigentlich. Doch auch sie fühlen sich oft nicht gut informiert und in die Entscheidungen des Senats eingebunden. "Der Weg bisher war holprig", sagt die Linken-Politikerin Dominique Krössin im Gespräch mit dem rbb. Sie ist Schulstadträtin im Bezirk Pankow. Wie ihre Kolleginnen und Kollegen in den anderen Bezirken hat auch sie am Montag, Stichzeit 14 Uhr, vier Vorschläge für Impfstandorte an Schulen an den Senat gemeldet.

An je einer dieser Schulen sollen am Mittwoch die Impfungen starten. So hat es auch Dominique Krössin geplant. Die Hotline nennt uns dann aber eine ganz andere Schule als Start für die Impfkampagne, als Pankows Stadträtin vorgesehen hatte. Als wir Krössin darauf hinweisen, lacht sie: "Nicht schlecht." Womöglich haben sich die Senatsverwaltungen bereits für einen anderen Startstandort entschieden - ohne die Schulstadträtin zu informieren.