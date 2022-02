In Berlin ist die Inzidenz weiter rückläufig und liegt am Freitag laut RKI unter dem Bundesdurchschnitt. Anders ist die Entwicklung in Brandenburg: Hier steigt die Inzidenz weiter und ist nach Bayern am zweithöchsten bundesweit.

Die Corona-Inzidenz ist in Berlin weiterhin rückläufig. Erstmals seit vielen Wochen sinkt sie damit wieder unter den Bundesdurchschnitt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitagmorgen einen Wert von 1.413,8. Am Donnerstag lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen noch bei rund 1.496, am Mittwoch bei knapp 1.565 und am Dienstag bei 1.640. Der bundesweite Durchschnittswert liegt laut RKI bei 1472,2.

Gemeldet wurden in Berlin 10.163 neue Infektionsfälle. Seit Beginn der Pandemie vor rund zwei Jahren infizierten sich in der Hauptstadt rund 640.000 Menschen. Fünf Todesfälle kamen hinzu. Damit sind seit Beginn der Pandemie 4.164 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben.