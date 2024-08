Einfluss auf Landesämter - Verfassungsschutz will bei AfD-Regierungsbeteiligung Infofluss kappen

Do 01.08.24 | 09:02 Uhr

dpa Audio: rbb24 Inforadio | 01.08.2024 | Ingo Janssen | Bild: dpa

Der Verfassungsschutz hat Medienberichten zufolge Vorsorge für den Fall einer Regierungsbeteiligung der AfD in Brandenburg, Sachsen und Thüringen getroffen.



Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland [rnd.de] am Donnerstag unter Berufung auf Sicherheitskreise im Bund und in den Ländern. Demnach wurde entschieden, den Austausch von Informationen zwischen den Behörden zu stoppen.



Landesämter von Ländern mit AfD-Regierungsbeteiligung vom Informationsfluss ausschließen

Sollte die AfD nach den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen an einer Landesregierung beteiligt sein, würde das jeweilige Landesamt für Verfassungsschutz vom Informationsfluss der anderen Verfassungsschutzämter abgeschnitten.



Dem Bericht zufolge besteht die Sorge, dass die AfD im Falle einer Regierungsbeteiligung Erkenntnisse eines Landesamtes für Verfassungsschutz an den AfD-Bundesverband oder andere Landesverbände der Partei weitergeben könnte. Diese könnten dann darauf reagieren. Insofern sei ein Stopp des Informationsflusses nur logisch, heißt es.



AfD in Sachsen und Thüringen als "gesichert rechtsextrem" eingestuft

In Sachsen und Thüringen werden am 1. September neue Landtage gewählt. Dort wird die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft. Brandenburg wählt am 22. September. Hier gilt die AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Umfragen zufolge könnte die AfD in allen drei Bundesländern stärkste Kraft werden.