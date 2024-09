Wegen Verstößen gegen den Datenschutz sind im vergangenen Jahr in Berlin Bußgelder in einer Gesamthöhe von 549.410 Euro verhängt worden. Das geht aus dem Datenschutzbericht 2023 hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

An einem Bußgeld in dreistelliger Millionenhöhe, das auf europäischer Ebene verhängt wurde, war die Berliner Datenschutzbehörde nach eigenen Angaben maßgeblich beteiligt: Die irische Datenschutzaufsicht hatte gegen das Video-Portal Tiktok 345 Millionen Euro Strafe verhängt.

Wenn die Berliner Verwaltung in Zukunft Verfahren digital anbieten will oder Künstliche Intelligenz einsetzen möchte, gibt es jetzt eine Blaupause, um den Datenschutz einzuhalten.

Mit ihrem Team hat Kamp einen Leitfaden entwickelt, der eine Art Hilfe zur Selbsthilfe sein soll. Plant die Verwaltung also beispielsweise ein Verfahren, wie der Personalausweis digital beantragt werden kann, zeigt der Leitfaden, welche Datenschutzfragen wann mit bedacht werden sollten, und wer geforderte Konzepte erstellen kann.

Damit soll verhindert werden, dass passiert, was in der Vergangenheit oft passierte: Ein Konzept zur Digitalisierung ist fertig und erst dann fällt auf, dass der Datenschutz nicht eingehalten wurde. Das hatte bislang ein aufwändiges Nacharbeiten zur Folge, was Zeit und Nerven kostete. Die neue Blaupause soll helfen, das in Zukunft zu verhindern.