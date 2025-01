Seit Jahren fehlt es in den Berliner Sozialämtern an Personal: Jetzt warnen alle Sozialstadträte der Bezirke in einem Brandbrief vor dem Zusammenbruch der Versorgung der Schwächsten. Die Sozialsenatorin kündigt Hilfe an. Von Laurence Thio

Wem die Rente nicht zum Leben reicht, der kann Grundsicherung beantragen – bekommen tut er sie in Berlin aber zumeist erst Monate später. Grund ist die sehr angespannte Personallage in den Sozialämtern. Von Sylvia Tiegs

Richter hat deshalb mit den elf anderen Sozialstadträten einen Brief an Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) geschrieben. Darin heißt es: "Inzwischen verschärft sich nunmehr bereits seit geraumer Zeit die überstrapazierte Situation in den Ämtern für Soziales auch noch durch eine sich zunehmend verschlechternde Wirtschaftslage, die zu einer weiteren Zunahme von Fällen führt."

Außerdem: Der Zuzug geflüchteter Menschen führe in Berlin zu einer exorbitanten Zunahme von Antragstellungen und erhöhten Fallzahlen. Die Sozialämter fordern in dem Schreiben mehr Personal, "um den sozialen Frieden in unserer Stadt zu erhalten". Nur so könne kurzfristig eine Bankrotterklärung der Ämter für Soziales verhindert werden, so die Sozialstadträte.