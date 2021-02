Jürgen Berlin Freitag, 12.02.2021 | 12:31 Uhr

@Paul Berlin: was soll daran schwer sein, die Hälfte der Klasse vor Ort und die andere Hälfte wie die letzten Wochen am Laptop? Neffe und Nichte in Regensburg haben diese Art des Unterrichts vor dem Total-lockdown erfolgreich praktiziert.

@Sunberl: die Aggressivität, die in ihren Worten mitschwingt zeigt die Unwilligkeit Ihrerseits mit ihren Kindern über die eine oder andere Notwendigkeit zu reden. Eltern wie sie verlangen von der Politik auch laue Kompromisse. Danke dafür das wir wegen Ihnen so schwammig durch die Zeit kommen.

In einem Punkt gebe ich ihnen recht: das das lernen des Alphabets mit Mundschutz (übrigens ist ein Lappen nicht erlaubt) nicht geht. Da muss nach mal überarbeitet werden.

Friseur verstehe ich auch nur in dem Zusammenhang, wie sich hier die letzten Wochen Hilferuf nach dem Friseur gelesen habe, weil die Leute Angst haben, nicht frisch frisiert in die Kiste zu kommen.