Impfwilliger Werder Samstag, 30.01.2021 | 17:46 Uhr

Frau Nonnenmacher sollte in die Hände klatschen, dass es so wenig Impfstoff gibt. Damit kann sie vom dem von zu verantworteten Impfchaos ablenken. Da rufen alte Bürger hunderte male an, um einen Impftermin zu bekommen. Wenn sie dann endlich endlich einmal durchkommen - "Es tut uns leid, wir haben keine Impftermine mehr". Schreibt die Laute an, damit sie wissen, wann sie einen Impftermin bekommen können. In Brandenburg wurden schon Minister wegen wesentlich geringerer Fehlleistungen entlassen oder traten zurück!