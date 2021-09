Das unbezahlte Milliardengeschäft

"Ich stehe um 6 Uhr auf und hänge die Wäsche auf, die über Nacht gelaufen ist", beschreibt die 37-jährige Janina ihren Alltag als alleinerziehende Mutter von drei Kindern zwischen zwei und sechs Jahren. "Dann ziehe ich meine Kinder an, bringe sie zur Schule oder zur Kita. Und dann geht's in meinen normalen Job." Wieder zu Hause verbringe sie mehrere Stunden mit Hausarbeit und Kinderbetreuung, sagt die Berlinerin. "Wenn ich Glück habe, habe ich um 20 Uhr Feierabend."

Über ein Jahr schon rüttelt die Pandemie am Familienleben. Doch was Mütter und Väter erleben, unterscheidet sich erheblich – vor allem wenn es um Kinder und Haushalt geht. Eine interaktive Story von Sophia Mersmann, Sophia Bernert und Haluka Maier-Borst

Die Hilfsorganisation Oxfam berichtete im vergangenen Jahr, würden sämtliche dieser weltweit durchgeführten Haushaltstätigkeiten vergütet, hätten sie einen ökonomischen Wert von 10,8 Billionen US-Dollar. Das wäre etwa das Dreifache dessen, was die IT-Branche international an Umsatz erwirtschaftet.

Sorgearbeit – oder auch Care-Arbeit – ist die Grundlage für das Zusammenleben innerhalb von Familien sowie für eine funktionierende Wirtschaft, sagt Antje Asmus vom Deutschen Frauenrat. "Wenn ich das volkswirtschaftlich betrachte, gehört Sorgearbeit in die Wertschöpfungskette von sämtlichen Dingen, die hergestellt oder angeboten werden." Idealerweise sollte Hausarbeit oder private Pflege ihrer Meinung nach als Teil des Bruttosozialprodukts gedacht werden. "Tatsächlich ist sie derzeit unterbewertet, was sich auch ausdrückt im Markt der professionell erbrachten Sorgearbeit, in Unterbezahlung und prekären Arbeitsverhältnissen", sagt Asmus und meint damit die Gehälter, die an Pflege- und Putzkräfte oder in Kitas gezahlt werden.

Im weltweiten Durchschnitt arbeiten Männer sechs Stunden und 44 Minuten pro Tag, so Oxfam. Für fünf Stunden und 21 Minuten davon würden sie entlohnt. Frauen arbeiteten hingegen durchschnittlich sieben Stunden und 28 Minuten pro Tag, erhielten aber nur für drei Stunden drei Minuten Lohn. Dass Hausarbeiten nicht bezahlt werden, führt laut der Organisation zu Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, zu Abhängigkeiten und schlussendlich in die Armut [oxfam.de] .

Auch das Statistische Bundesamt hat sich bereits mit dem Thema beschäftigt. 2016 schätzte die Behörde, dass der Wert von unbezahlter Arbeit in Deutschland mindestens einem Drittel des Bruttosozialprodukts entspricht [destatis.de] . Allein in Deutschland geht der Wert dieser Tätigkeiten also in die Milliarden.

Dies sehe man auch in Deutschland, sagt Antje Asmus, wenn in Beziehungen Sorgearbeit ungleich verteilt ist. "Was in der Folge dazu führt, dass weniger Möglichkeiten bestehen, erwerbstätig zu sein und damit eigenes Einkommen zu generieren." Wodurch auch geringere Beiträge in die Sozialversicherungen eingezahlt werden und schlussendlich auch die Renten niedriger sind. "Auch das Elterngeld wird ja anhand des Nettos berechnet", erklärt sie. "Bei allen Leistungen, die der Staat anbietet und die sich vom Einkommen ableiten, zieht von vornherein den Kürzeren, wer weniger erwirtschaftet." Meist im Nachteil: Frauen. Wobei das Ehegattensplitting [tagesschau.de] die Effekte noch verstärke. Wer im eigenen Zuhause viel leiste, arbeitet wahrscheinlicher in Teilzeit und erhält seltener Chancen, Karriere zu machen.

"Wages for Housework" - also Lohn für Hausarbeit – ist eine Forderung von Frauenrechtlerinnen aus den USA, Großbritannien, Kanada, Italien und anderen Ländern, die das ändern wollen. Seit knapp 50 Jahren wird diese Idee diskutiert. Die Initiatorinnen um die US-Amerikanerin Selma James sehen die Bezahlung von Hausarbeit durch den Staat als einen Schritt, der insbesondere Frauen finanziell unabhängig machen würde. Kritik an der Bewegung kommt insbesondere von vielen feministischen Gruppen. Wenn stärkere Anreize geschaffen werden, Hausfrau zu bleiben, werde das in anderen Bereichen nicht die Karrierechancen von Frauen verbessern, sagen sie.