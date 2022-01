Aber nicht überall gilt das Infektionsschutzgesetz des Bundes. In Berlin gelten daher aktuell zwei verschiedene Genesenen-Fristen. Das bestätigte der Berliner Rechtsanwalt Niko Härting, der in der Vergangenheit bereits erfolgreich Klagen von Gastronomen gegen Corona-Maßnahmen vertreten hat, in der rbb-Abendschau am Donnerstagabend.

In den Bereichen Kultur, Einzelhandel und Gastronomie gelte nach wie vor der Genesenen-Zeitrahmen von sechs Monaten - geregelt durch die Vierte Berliner SARS-CoV-2-Verordnung. Am Arbeitsplatz und im Personenverkehr gelte dagegen die dreimonatige Frist, weil für diese Bereiche das Infektionsschutzgesetz des Bundes zuständig sei, so Härting. Zuvor hatte der "Tagesspiegel"-Checkpoint berichtet.