Die Corona-Regeln in Berlin sollen in dieser Woche weiter gelockert werden. Auf seiner Sitzung am Dienstag berät der Senat über weitere Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz.

In Hotels und Gaststätten könnte demnach wieder die 3G-Regel gelten. Dann könnten auch Ungeimpfte mit Test dort essen gehen oder übernachten. So hatten es Bund und Länder bei ihrem Treffen am 16. Februar vereinbart (externer Link: bundesregierung.de). Clubs sollen außerdem unter 2G-Plus-Bedingungen wieder öffnen dürfen. Zutritt hätten dann Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem Test, wobei Geboosterte keinen Test benötigen. Erwartet wird, dass die Lockerungen ab Freitag (4. März) in Kraft treten.

Dazu gehören auch Lockerungen bei Großveranstaltungen. Hier ist allerdings noch unklar, wie diese aussehen werden. Nach rbb-Informationen soll die feste Personenobergrenze abgeschafft werden. Stattdessen soll künftig eine relative Grenze von 60 Prozent der Kapazität gelten. Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte sich dagegen auf eine Regelung mit Obergrenzen verständigt. Derzufolge wären in Hallen 60 Prozent der Kapazität, aber maximal 6.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen, ins Stadion dürften bis zu 75 Prozent aber maximal 25.000 Fans kommen.